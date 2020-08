Αθλητικά

Μετακομίζει στην Ολλανδία ο Γιακουμάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 3 χρόνια με την φανέλα της ΑΕΚ, ο 25χρονος επιθετικός θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Μετά από τρία χρόνια στην ΑΕΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης αλλάζει ποδοσφαιρική στέγη αλλά δεν θα αποχωριστεί τα κιτρινόμαυρα.

Θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος εκπροσωπώντας την Φένλο η οποία σήμερα ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Ένωση και την υπογραφή συμβολαίου διαρκείας 2 + 1 χρονών.

Ο 25χρονος Γιακουμάκης είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2017 από τον Πλατανιά και συνέδεσε το όνομα του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2018 κυρίως για το νικητήριο γκολ που πέτυχε εναντίον του Ολυμπιακού στο Φάληρο, τον Φεβρουάριο του 2018.

Από τη μεταγραφή του η ΑΕΚ θα βάλει στα ταμεία της 200.000 ευρώ.