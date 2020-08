Κοινωνία

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές της Εύβοιας και του Λαγκαδά

Για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τους Δήμους:

Χαλκιδέων (εκτός της κοινότητας Ανθηδόνας) και Διρφύων - Μεσσαπίων (εκτός της κοινότητας Στροπώνων της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων και της Κοινότητας Αγίας Σοφίας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων) της Π.Ε. Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

Λαγκαδά (εκτός της κοινότητας Αρδαμερίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας), της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους) που εκδηλώθηκαν, από 6 έως 9 Αυγούστου 2020.

Οι Κοινότητες Ανθηδόνας, Αρδαμερίου, Στροπώνων και Αγίας Σοφίας, που επλήγησαν εκ νέου από έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Οι εν λόγω κηρύξεις θα ισχύουν για έξι μήνες.