Πολιτική

Συρίγος στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: στόχος της η ακύρωση της συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του βουλευτή της ΝΔ και Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο, για τις προκλήσεις της Τουρκίας.