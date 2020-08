Πολιτική

Τουρκικές προκλήσεις: συντονισμός Μητσοτάκη - Αναστασιάδη για περαιτέρω μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία τον δύο ηγετών για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο...

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Οπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την κατάσταση που επικρατεί στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες τουρκικές έκνομες ενέργειες, καθώς επίσης και για τις διάφορες επαφές που είχε με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, για παρεμπόδιση των τουρκικών παραβατικών ενεργειών που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κατά τη συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας υπήρξε συντονισμός των δύο ηγετών για τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή.