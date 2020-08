Αθλητικά

Europa League: η Σεβίλλη “σκότωσε” τη Γουλβς και πέρασε στα ημιτελικά

Η πολυνίκης του θεσμού ισπανική ομάδα κατάφερε, έστω κι αν... ζορίστηκε πολύ, να αποκλείσει και τη Γουλβς!

Το DΝΑ της Σεβίλλης είναι ξεκάθαρα «ποτισμένο» με το... νέκταρ του Europa League. Η πολυνίκης του θεσμού (με πέντε κατακτήσεις) ισπανική ομάδα, κατάφερε -έστω κι αν... ζορίστηκε πολύ- να αποκλείσει και τη Γουλβς με 1-0, χάρις σε μία καρφωτή κεφαλιά του Οκάμπος στο 88ο λεπτό και πήρε θέση σε ακόμη έναν ημιτελικό, αντιμετωπίζοντας πλέον το βράδυ της 16ης Αυγούστου τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Stadion Koln» της Κολωνίας.

Κι όμως οι «λύκοι» ήταν η ομάδα που έφτασε πρώτη μία... ανάσα από το γκολ, όταν στο 11ο λεπτό ο Ντιέγο Κάρλος ανέτρεψε τον Τραορέ (που «χόρεψε» την ισπανική άμυνα) μέσα στην περιοχή. Ο Χιμένες ωστόσο, αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε από τα έντεκα μέτρα, όπως έκανε στην προ ημερών ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε στην ίδια γωνία, όμως ο Μπόνο «διάβασε» καλά το χτύπημα του Μεξικανού, έπεσε σωστά και κράτησε το «μηδέν» για την εστία του.

Από εκεί και πέρα, η Σεβίλλη κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο της “MSV Arena” του Ντούισμπουργκ, χάνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει «κεφάλι» στο σκορ. Ο Πατρίσιο ωστόσο, ήταν εξαιρετικός και κρατούσε ανέπαφη την εστία του σε όλες τις τελικές προσπάθειες των Ισπανών, με αποκορύφωμα την καταπληκτική επέμβασή του στο 77’ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπανέγα.

Στο 88ο λεπτό, όμως ο Οκάμπος βρήκε τον τρόπο να νικήσει τον γκολκίπερ της Γουλβς, με πολύ ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπανέγα, δίνοντας τη μεγάλη πρόκριση στους Ανδαλουσιάνους.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Κίτρινες: Σάις, Νέβες - Ντιέγο Κάρλος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΓΟΥΛΒΣ (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Πατρίσιο, Μπολί, Κόαντι, Σάις, Ντόχερτι, Ντεντόνκερ, Νέβες, Μοουτίνιο, (71’ Νέτο), Βινάγκρε, Τραορέ (79’ Ζότα), Χιμένες.

ΣΕΒΙΛΛΗ (Τζουλέν Λοπετέγκι): Μπόνο, Νάβας, Κουντέ, Ντιέγο Κάρλος, Ρεγκιλόν, Μπανέγα, Φερνάντο, Χορδάν (85’ Βάσκεθ), Σούσο (89’ Ελ Χανταντί), Οκάμπος, Εν Νεσιρί (85’ Ντε Γιόνγκ).