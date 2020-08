Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Ανησυχία για τα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας μιλάει για τα μέτρα κατά της διασποράς του ιού. Τι λέει ιδιοκτήτης μπαρ για τον οικονομικό αντίκτυπο.