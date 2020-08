Αθλητικά

Ο Δώνης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Έλληνας κόουτς αντικατέστησε τον Βλάνταν Ίβιτς στον πάγκο των Ισραηλινών.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Δώνη, ο οποίος αντικατέστησε στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας, τον Βλάνταν Ιβιτς.

Ο Έλληνας προπονητής, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα έτος.

Ο Δώνης θα έχει στην Μακάμπι το τεχνικό επιτελείο της επιλογής του, που αποτελούν οι Μάκης Αγγελίνας, Μίοντραγκ Μένταν, Παναγιώτη Μαλιαρίτση, Γιώργο Γεωργιάδη και Γρηγόρη Γεωργίτσα.

Πρώτος στόχος του 50χρονου τεχνικού, είναι η πρόκριση στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, σε βάρος της λετονικής Ρίγα, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 19 Αυγούστου στο Τελ Αβίβ.