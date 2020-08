Αθλητικά

Ο κορονοϊός χτύπησε… και το Μουντιάλ του 2022!

Η FIFA ανακοίνωσε την επ΄ αόριστο ματαίωση προκριματικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι το φθινόπωρο.

Η πανδημία του κορονοϊού «υποχρέωσε» την FIFA, να αναβάλει για το 2021, τους προκριματικούς αγώνες της Ασιατικής Ζώνης, εν΄ όψει του Μουντιάλ, που θα φιλοξενηθεί το 2022 στο Κατάρ, αλλά και του κυπέλλου Ασίας 2023.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι αναμετρήσεις επρόκειτο να διεξαχθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

«Με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των συμμετεχόντων, η FIFA και η AFC θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην περιοχή και να προσδιορίζουν νέες ημερομηνίες για τους αντίστοιχους προκριματικούς αγώνες.

Περαιτέρω λεπτομέρειες, σχετικά με τις νέες ημερομηνίες για τον επόμενο γύρο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022 και το AFC Asian Cup 2023 θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.