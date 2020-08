Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κατέληξε ασθενής που είχε νοσήσει από το γάμο στη Λάρισα

Η άτυχη γυναίκα είχε διαγνωστεί θετική μετά την παρουσία συγγενικού της προσώπου, στο γάμο που έγινε στον Αμπελώνα της Λάρισας και από τον οποίο προέκυψαν πολλά κρούσματα.

Ακόμη μια ασθενής έχασε τη ζωή της από τον κορονοϊό. Πρόκειται για μια 81χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Συνολικά πλέον, οι νεκροί από την πανδημία στη χώρα μας έφτασαν τους 215.

Διασωληνώθηκε 27χρονη γιατρός στη Λάρισα

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση, ότι μια νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, νόσησε με κορονοϊό και η κατάσταση της είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Η 27χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαγνώστηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Χαλκιδική.

Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα δυσάρεστο παράδειγμα, το οποίο όμως επιβεβαιώνει την άποψη των ειδικών, πως οι νέοι άνθρωποι δεν είναι άτρωτοι στον κορονοϊό.

Κρούσματα Αυγούστου: Στα 36 χρόνια έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, κρούει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στα social media.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους νέους, ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνει πως ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων του Αυγούστου έχει κατέβει στα 36 χρόνια!

«Η επικινδυνότητα του κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος και νομίζεις πως είσαι άτρωτος. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο, έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας.

Η επικινδυνότητα του #κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του.

Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος & νομίζεις πως είσαι άτρωτος.

Ο Μέσος Όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...