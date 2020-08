Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κρούσματα Αυγούστου: Στα 36 χρόνια έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας

Προειδοποίηση στους νέους που νομίζουν ότι είναι “άτρωτοι”, από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, κρούει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στα social media.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους νέους, ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνει πως ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων του Αυγούστου έχει κατέβει στα 36 χρόνια!

«Η επικινδυνότητα του κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος και νομίζεις πως είσαι άτρωτος. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο, έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας.

