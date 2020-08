Οικονομία

Κορονοϊός: φόβοι για αύξηση της ανεργίας από τα νέα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωποι με την ανεργία και με μισθούς πείνας βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση από τα μέτρα περιορισμού λόγω κορονοϊού.