Κόσμος

Μακρόν: θα ενισχύσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στη Μεσόγειο

Μητσοτάκης και Μακρόν συνομίλησαν για την ένταση που προκαλεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και για κοινούς τρόπους αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

"Η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας για την εξερεύνηση πετρελαίου προκαλούν εντάσεις. Αυτά πρέπει να τελειώσουν προκειμένου να επιτραπεί ένας ειρηνικός διάλογος μεταξύ γειτονικών χωρών και συμμάχων στο ΝΑΤΟ" τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter ο Γάλλος Πρόεδρος και πρόσθεσε:

"Αποφάσισα να ενισχύσω προσωρινά τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας".