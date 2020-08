Οικονομία

Σταϊκούρας: αποκαθίσταται η κανονικότητα στο τραπεζικό σύστημα

Το ανώτατο όριο δυνητικής διαβάθμισης των καταθέσεων βελτιώθηκε, από τον οίκο Moody's, κατά 6 βαθμίδες.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του επισημαίνει ότι «η κανονικότητα στο τραπεζικό σύστημα σταδιακά αποκαθίσταται» και συμπληρώνει ότι «το ανώτατο όριο δυνητικής διαβάθμισης των καταθέσεων βελτιώνεται, από τον οίκο Moody's, κατά 6 βαθμίδες, επανερχόμενο στα κανονικά επίπεδα, κατ' αναλογία με αυτά των ευρωπαϊκών τραπεζών».

Ο Υπουργός Οικονομικών, στη συνέχεια της δήλωσης του, υπογραμμίζει ότι «αυτό αποτυπώνει τη σταδιακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα μας, καθώς και τις προσπάθειες των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων να ανακάμψουν, αφήνοντας πίσω τους μία περίοδο αστάθειας, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την επιβολή των capital conrtols.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, πιστοποιώντας τη σταδιακή επάνοδό της σε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους διεθνείς επενδυτές».