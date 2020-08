Πολιτισμός

Κορονοϊός - Περιφέρεια Αττικής: Αναστέλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη και κατόπιν σχετικής συνεννόησης του με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, με αφορμή την νέα έξαρση κρουσμάτων COVID-19 και για λόγους καλύτερης προάσπισης της δημόσιας υγείας, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Περιφέρεια Αττικής σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους, από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου.

Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει τα εξής: «Στηρίζουμε και επενδύουμε στο σπουδαίο πολιτιστικό κεφάλαιο της Αττικής μας, όπως αποδείξαμε και με το πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχαμε εξαγγείλει για όλη την Αττική.

Δυστυχώς όμως η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική. Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προάσπιση της δημόσιας υγείας, αναστέλλουμε μέχρι νεωτέρας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει, καθώς είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν με θέρμη στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα, τους Δήμους για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία, τους πολιτιστικούς φορείς αλλά και όλους τους καλλιτέχνες που μας τίμησαν και μας εμπιστεύθηκαν».