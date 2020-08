Πολιτική

Δένδιας από Ισραήλ: κίνδυνος για όλη την περιοχή η τουρκική παραβατικότητα

Τι δήλωσε μετά τις επαφές του στο Ισραήλ. Στη Βιέννη την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών. Μπαράζ επαφών μέχρι αργά το βράδυ...

Η τουρκική παραβατικότητα αποτελεί κίνδυνο για όλες της χώρες της περιοχής μας, κίνδυνο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, κατέστησε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις συναντήσεις του στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι.

Σε δήλωσή του μετά τις επαφές του στο Ισραήλ, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι του δόθηκε η ευκαιρία να ευχαριστήσει την ισραηλινή πλευρά για την ξεκάθαρη δήλωσή της και τοποθέτησή της στο θέμα της τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με το Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι διανύουν την καλύτερη περίοδο τους. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του και είπε πως του μετέφερε μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εκτός από την τουρκική παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Δένδιας είχε εκτεταμένες συνομιλίες αρχικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό της χώρας για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, με έμφαση στον αγωγό EastMed. Επίσης, συζήτησαν για τη διμερή οικονομική συνεργασία και τις ευκαιρίες που ανοίγονται, είτε στο διμερές είτε στο πολυμερές πλαίσιο, ανάμεσα στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στις ΗΠΑ, σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως επισήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Βιέννη, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο και τον Αυστριακό Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ. Επίσης, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, από κοινού με τον Αυστριακό ομόλογό του, στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο συνεκλήθη κατόπιν σχετικού ελληνικού αιτήματος προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι συνομιλίες του κ. Δένδια με τους υπουργούς Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Αυστρίας θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα. Επίσης, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Αυστρίας θα συζητήσουν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επιστρέφοντας από το Ισραήλ και πριν μεταβεί στη Βιέννη, ο κ. Δένδιας συνεχίζει το απόγευμα το μπαράζ επαφών, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα. Ειδικότερα, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Γαλλίας στις 21.30.

Λίγο νωρίτερα, θα συνομιλήσει με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, ενόψει του προσεχούς άτυπου συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο Βερολίνο. Τέλος, θα επικοινωνήσει με τους Αμερικανούς Γερουσιαστές Chris van Hollen και Bob Menendez, στις 19.15 και 20.30 αντίστοιχα.