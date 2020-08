Κοινωνία

Έρευνα στα κελιά των Φυλακών Δομοκού – Τι βρήκαν οι Αρχές

Πλήθος ευρυμάτων εντόπισαν σε έφοδο που έκαναν σε δεκάδες κελιά και κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα έγινε το βράδυ σε 20 κελιά και κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος Κράτησης, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς και αστυνομικού με σκύλο.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κάνναβη, μεικτού βάρους (21,1) γραμμαρίων,

(2) σουβλιά μήκους 13 cm & 31 cm αντίστοιχα,

(4) κινητά τηλέφωνα,

(5) κάρτες sim,

(3) φορτιστές,

(13) USB και ασύρματο hands-free.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική Αστυνομική Αρχή η οποία διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.