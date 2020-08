Κοινωνία

“Λουκέτο” σε beach bar για τις αποστάσεις ανάμεσα στις ξαπλώστρες

Η Αστυνομία διαπίστωσε πως οι αποστάσεις ανάμεσα στις ξαπλώστρες ήταν μικρότερες από τις προβλεπόμενες.

Ακόμη ένα beach bar, σφράγισαν την Πέμπτη οι Αρχές στη Χαλκιδική, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρηση για το αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes.gr, η Αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο την Τετάρτη σε δημοφιλές beach bar που βρίσκεται ανάμεσα στη Χανιώτη και το Πολύχρονο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, διαπιστώνοντας πως οι προβλεπόμενες αποστάσεις ανάμεσα στις ξαπλώστρες, ήταν μικρότερες κατά 20 εκατοστά από τις προβλεπόμενες, δηλαδή 3,80μ. αντί για 4 μέτρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της επιχείρησης κατέθεσαν ένσταση και οι αστυνομικοί αποχώρησαν, για να επιστρέψουν όμως την επόμενη ημέρα και να προχωρήσουν στο κλείσιμο της επιχείρησης για δύο εβδομάδες.

Να σημειωθεί πως από ήδη μετά τον έλεγχο της Αστυνομίας, η επιχείρηση είχε συμμορφωθεί και τοποθέτησε τις ξαπλώστρες στις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό δύο εργαζόμενοι σε δημοφιλές μπαρ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία υπεύθυνη Ταμείου και έναν Dj.