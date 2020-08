Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Ραφίνια ενημέρωσε την Φλαμένγκο ότι πιάνει… λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του πολύπειρου Βραζιλιάνου διεθνή στους πρωταθλητές.

Τυπική διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του Ραφίνια από τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν όσα αναφέρει η στοσελίδα «globoesporte».

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αποκαλύπτει ότι ο 35χρονος οπισθοφύλακας, ενημέρωσε την διοίκηση της Φλαμένγκο, ότι θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ελλάδος.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την εν λόγω ιστοσελίδα, η πρόταση των «ερυθρολεύκων» δεν αφήνει κανένα περιθώριο άρνησης στον Ραφίνια, δεδομένου ότι του προσφέρονται οι τριπλάσιες (!) απολαβές από αυτές που έχει τώρα στην Φλαμένγκο.

Εφ΄ όσον ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ραφίνια, θα πρόκειται για μία εξαιρετική κίνηση της διοίκησης του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι ο διεθνής (σ.σ. τέσσερις φορές) Βραζιλιάνος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και σπουδαίες παραστάσεις, από την θητεία του στην Μπάγερν Μονάχου (179 συμμετοχές, πέντε γκολ), αλλά και στην Σάλκε (153-7) και Τζένοα (34-2).