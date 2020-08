Πολιτική

Τσίπρας: Το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην ελληνοτουρκική κρίση, ασκεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Έλλειμμα στρατηγικής» στα ελληνοτουρκικά, προσάπτει στην Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται την Παρασκευή στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, προειδοποιώντας ότι αυτό «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκινάει το άρθρο του επισημαίνοντας ότι η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας δεν αποτελεί «κεραυνό εν αίθρια», βάσει της στρατηγικής της. «Το ερώτημα που γεννάται είναι ποια είναι η δίκη μας στρατηγική», τονίζει, ενώ κάνει μια αναδρομή στις διπλωματικές κινήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην «πρώτη επίσημη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, μετά από 65 χρόνια», τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ σχολιάζει πως αυτό έγινε «σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας ως προς τη Συνθήκη της Λωζάνης είχε ήδη εκφραστεί, οι παραβιάσεις κλιμακώνονταν και οι σχέσεις των δυο χωρών είχαν κλονιστεί». «Παρόλα αυτά οι δίαυλοι παρέμειναν ανοιχτοί στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμη και αν αυτό είχε ως συνέπεια να παρακολουθήσει η διεθνής κοινή γνώμη μία αληθινή αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση, την ώρα των επίσημων δηλώσεων», υπενθυμίζει.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει επίσης αναφορά στην επίσκεψή του ως Πρωθυπουργού τον Φλεβάρη του 2019 στην Άγκυρα και τη Κωνσταντινούπολη, τη Χάλκη και την Αγία Σοφία, σχολιάζοντας πως ήταν «οι μέρες που η Ελλάδα είχε καταφέρει να βγει από μια περίοδο πολυετούς ακινησίας στην εξωτερική της πολιτική». Το μήνυμά προς την Τουρκία, τότε, όπως είπε, ήταν «σαφές - σταθερά για 4 χρόνια - ότι είχε έρθει η ώρα για επανέναρξη διερευνητικών για την επίλυση της διαφοράς μας για την υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ». «Δυστυχώς η Τουρκία ουδέποτε ανταποκρίθηκε, αν και η επανεκκίνηση του διαλόγου για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ήταν ένα θετικό μήνυμα», σημειώνει και εκφράζει την άποψη πως «σήμερα, ενάμισι χρόνο μετά, όλα μοιάζουν να έχουν αλλάξει προς το χειρότερο».

Συνεχίζοντας ο Αλέξης Τσίπρας αναλύει τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία, όπως το ρόλο της στη Λιβύη, τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την εργαλειοποίηση των προσφύγων. «Τον Ιούνιο του ’19, η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε, μαζί με την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την παράνομη δραστηριότητα ερευνών και εξορύξεων στην Κυπριακή ΑΟΖ», αναφέρει, σημειώνοντας ωστόσο ότι «από τον Ιούλη του ’19, όμως, η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν διεκδίκησε ποτέ την επέκτασή τους, σε περίπτωση που η Τουρκία θα έκανε πράξη τις απειλές της για παράνομες έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Σχολιάζει αρνητικά την αποχή της Ελλάδας από την επανέναρξη του ευρωτουρκικού διαλόγου τον Μάρτιο του 2020, και ασκεί μερική κριτική για τη συμφωνία με την Ιταλία, υποστηρίζοντας ότι αν και «ορθώς» η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην σύναψη της ελληνο-ιταλικής συμφωνίας, «δεν προχώρησε στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, με την προοπτική να κάνει το ίδιο στη νότια και ανατολική Κρήτη ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως προέβλεπε ο σχεδιασμός του ΥΠΕΞ».

Στη συνέχεια του άρθρου του, ο κ. Τσίπρας τοποθετείται ως προς τη Συμφωνία με την Αίγυπτο, λέγοντας πως με μια τέτοια συμφωνία «αποδυναμώνουμε τα επιχειρήματά μας, πριν καν τα προβάλουμε σε μια διαπραγμάτευση με στόχο την επίλυση της διαφοράς μας στη Χάγη». «Αν επίσης, βασική θέση της Τουρκίας και κόκκινη γραμμή από τη πλευρά της, εδώ και χρόνια, είναι ο 28ος μεσημβρινός, τότε η οριοθέτηση με την Αίγυπτο, που φτάνει πριν το όριο αυτό, δημιουργεί de facto την εντύπωση ότι η Ελλάδα αφήνει την περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού στις τουρκικές διεκδικήσεις», εξηγώντας πως «η NAVTEX της Τουρκίας για τις έρευνες του Ορούτς Ρέις που ακολούθησαν, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης με την Αίγυπτο, ο τέως Πρωθυπουργός υπενθυμίζει πως στόχος της ήταν μια «τμηματική συμφωνία», καθώς «η συνολική διευθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να γίνει χωρίς στο τραπέζι του διαλόγου να κάθεται και η Τουρκία».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στις σημερινές εξελίξεις με «την προκλητική παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από το Ορούτς Ρεις, ακριβώς στην περιοχή που ορίζεται από την οριογραμμή της Συμφωνίας μας με την Αίγυπτο» και διερωτάται: «Ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη;».

«Αν είναι οι διερευνητικές και η Χάγη - όπως είναι σαφώς για τον ΣΥΡΙΖΑ - τότε στόχος πρέπει να είναι κινήσεις που τουλάχιστον ενισχύουν και δεν αποδυναμώνουν τη θέση και τα επιχειρήματά μας», αναφέρει και προσθέτει: «Αν πάλι η στρατηγική μας δεν είναι η Χάγη και είναι μόνο η ανάσχεση της Τουρκίας και η σύναψη διμερώς με άλλα κράτη συμφωνιών, έστω και τμηματικά, αφήνοντας τη Τουρκία απ’ έξω, τότε καλό είναι να το ξεκαθαρίσει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά σε αυτήν τη περίπτωση, θα έπρεπε να είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε όλα τα τμήματα αυτά, αποτρέποντας στην πράξη τις έρευνες του τουρκικού σκάφους».

Ο ίδιος υποδεικνύει πως έτσι συνέβη και τον Οκτώβρη του ’18, «όταν μάλιστα δεν είχαμε ούτε τουρκο-λιβυκο σύμφωνο, ούτε τμηματική Συμφωνία με την Αίγυπτο, ούτε κοντινή την προοπτική της Χάγης». «Φοβάμαι ότι σήμερα δεν κάνουμε ούτε αυτό. Και κυρίως δεν έχουμε σαφή στόχο και στρατηγική. Ούτε τη μια ούτε την άλλη. Γι’ αυτό έχω ζητήσει επανειλημμένα τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να αντιμετωπίσουμε το κενό αυτό», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Σε κάθε περίπτωση, το έλλειμμα στρατηγικής και η υποταγή και της εξωτερικής πολιτικής στην εύκολη επικοινωνία και στο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».