Κοινωνία

Μεταναστευτικό: κλείνουν οι δομές φιλοξενίας σε ξενοδοχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα έκλεισαν έξι δομές στα Γρεβενά και μία στη Φλώρινα και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν κλείσει όλες, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Έκλεισαν οκτώ ξενοδοχεία- δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου Μετανάστευσης να σταματήσει ως το τέλος του έτους τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων στην ηπειρωτική Ελλάδα ως δομών.

Σήμερα έκλεισαν έξι δομές στα Γρεβενά και μία στη Φλώρινα ενώ στα μέσα Ιουλίου είχε προηγηθεί το κλείσιμο της ξενοδοχειακής δομής φιλοξενίας στην Αργολίδα. Στις δομές φιλοξενίας των Γρεβενών διέμεναν συνολικά 177 άτομα και στη Φλώρινα 43 άτομα, που, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης, ήδη μεταφέρθηκαν σε άλλους χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα στους οποίους υπήρχε αντίστοιχη διαθεσιμότητα. Μαζί με τους 463 διαμένοντες στη δομή της Αργολίδας, ο συνολικός αριθμός των αιτούντων άσυλο που μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα ανέρχεται σε 683.

Συνολικά οι ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας ανέρχονταν σε 67 και μετά το κλείσιμο των επτά δομών σε Γρεβενά και Φλώρινα, καθώς και της δομής στην Αργολίδα που έκλεισε πρόσφατα, μειώθηκαν σε 59. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπει το κλείσιμο και των υπόλοιπων 59 ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας μεταναστών μέχρι το τέλος του έτους.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, επισημαίνει σε δήλωσή του ότι "προχωρούμε σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, ο οποίος προβλέπει το κλείσιμο και των υπόλοιπων 59 ξενοδοχειακών δομών φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα μέσα στο 2020. Στόχος μας η ουσιαστική αποσυμφόρηση και των νησιών του Βορείου Αιγαίου αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας".