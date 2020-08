Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέος θάνατος στη βόρεια Ελλάδα

Ακόμη μια ασθενής έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη μια ασθενής με κορονοϊό υπέκυψε το μεσημέρι της Παρασκευής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από την πανδημία σε 222.

Πρόκειται για μια γυναίκα 84 ετών που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Όπως έγινε γνωστό, η άτυχη γυναίκα δεν έχει σχέση με τη συρροή κρουσμάτων από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι.