Κοινωνία

Κορονοϊός: αυτό είναι το μήνυμα από το 112 που λαμβάνουν οι πολίτες

Μήνυμα από το 112 άρχισαν να λαμβάνουν όλοι οι πολίτες της χώρας και κυρίως εκείνοι που ζουν σε περιοχές με υψηλότερο επιδημιολογικό φορτίο, όπως η Πάρος και η Αντίπαρος.

Για το εν λόγω μήνυμα είχε ενημερώσει νωρίτερα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς. Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα νέα μέτρα, όπως τόνισε.

Ο κ. Χαρδαλιάς, εκτός από τα νέα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού, έκανε και έκκληση προς όλους, αλλά ιδιαίτερα στους νέους να δείξουν πειθαρχία, για να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει πιο έντονα μέτρα, που θα είναι καταστροφικά για την οικονομία μας.