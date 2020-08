Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τρίτος νεκρός σε ένα 24ωρο στην Ελλάδα

Τρεις νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο μετρά η χώρα μας. Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές για τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Ακόμα έναν νεκρό μετρά σήμερα η Ελλάδα από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Πρόκειται για έναν 69χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στο «Λαϊκό» και είχε υποκείμενα νοσήματα.

Με τον τρίτο θάνατο σε ένα 24ωρο στη χώρα μας, οι νεκροί συνολικά έφθασαν τους 224. Από αυτούς οι 77 (34.5%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Το απόγευμα άφησε την τελευταία της πνοή μια 81χρονη γυναίκα, η οποία διέμενε στο γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης και νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, ενώ έχασε τη μάχη και μια 84χρονη που είχε νοσήσει με κοροναϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκη.

Εξάλλου, σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 254 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 6.632, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. Από το σύνολο των κρουσμάτων, τα 1.592 (24.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 3.207 (48.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Συνολικά 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. 7 (31.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 59.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Το ευτυχές είναι ότι 136 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

