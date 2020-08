Κόσμος

Σοβαρά άρρωστος ο αδελφός του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο ο Αμερικανός Πρόεδρος με μάσκα για να δει τον αδελφό του, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας προστατευτική μάσκα, επισκέφθηκε χθες τον μικρότερο αδελφό του Ρόμπερτ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης .

Η επίσκεψη του δισεκατομμυριούχου προέδρου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα όταν έφτασε στο Πρεσβυτερινό Νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που κάλυπτε το γεγονός.

«Έχω έναν εξαίσιο αδελφό. Έχουμε μία τρομερή σχέση για πολύ καιρό, από την πρώτη ημέρα της ζωής του. Ελπίζουμε πως θα γίνει καλά, αλλά ζει μια δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον μικρότερο αδερφό του.

Γεννημένος το 1948, ο Ρόμπερτ Τραμπ είναι σοβαρά άρρωστος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου που δεν αναφέρονται όμως σε άλλες λεπτομέρειες. Ούτε ο Λευκός Οίκος, αλλά ούτε και ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησαν από τι υποφέρει ο Ρόμπερτ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την αναγκαστική τούτη παράκαμψη στη Νέα Υόρκη, μολονότι σχεδίαζε να περάσει το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϋ.

Ο μικρότερος αδελφός του προέδρου είχε θέση αυξημένης ευθύνης στην οικογενειακή αυτοκρατορία ακινήτων, τον Οργανισμό Τραμπ.

Διαπρύσιος υπερασπιστής του μεγαλύτερου αδερφού του, ο Ρόμπερτ Τραμπ πρόσφατα προσπάθησε εις μάτην να αποτρέψει την έκδοση ενός βιβλίου από την ανιψιά του προέδρου, του οποίου η θεματολογία αναφερόταν στην οικογένεια των Τραμπ.

Το βιβλίο παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ παθολογικό ψεύτη και ναρκισσιστικό χαρακτήρα.