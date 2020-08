Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: συνεχίζει ακάθεκτη η πανδημία

Για ακόμη μια μέρα ο αριθμός των νεκρών είναι τετραψήφιος και τα νέα κρούσματα περισσότερα από 50.000.

Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ανακοίνωσαν χθες 50.644 νέα κρούσματα κορονοϊού και 1.060 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, σύφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Συνολικά, η Βραζιλία καταγράφει 3.275.520 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 106.523 θανάτους.