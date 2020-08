Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση - Έκλεισε η Εθνική

"Μάχη" των πυροσβεστών να μην επεκταθεί σε κατοικημένη περιοχή. Κλειστή η Αθηνών-Λαμίας, εκτροπή από την Αττική Οδό. Ελεύθερα τα διόδια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά του εργοστασίου ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση, όπου εδώ και λίγη ώρα κάνει ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο, καθώς έχει αναπτυχθεί τεράστιο πυροθερμικό φορτίο, λόγω της καύσιμης ύλης και είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση της.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Ταυτόχρονα παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας και το σημείο διακοπής, όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, μετακινήθηκε στα διόδια της Αττικής Οδού, για λόγους ασφαλείας και πολύ χαμηλής ορατότητας από τον πυκνό μαύρο καπνό.

Όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την Αττική Οδό, όπου έχουν ανοίξει τα διόδια προς αεροδρόμιο, με ελεύθερη διέλευση.

Παράλληλα, έχουν κλείσει οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Λαμία και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.