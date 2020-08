Οικονομία

Διάταγμα Τραμπ για την υποχρεωτική πώληση του TikTok

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας.

Διάταγμα για την πώληση του TikTok υπέγραψε το βράδυ της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό διάταγμα υποχρεώνει τον κινεζικό όμιλο ByteDance να πουλήσει όλες τις δραστηριότητες του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, αυτό πρέπει να γίνει εντός των επόμενων 90 ημερών.

«Υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις που με κάνουν να πιστεύω ότι η ByteDance (...) μπορεί να λάβει μέτρα που απειλούν να βλάψουν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών» εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επανέλαβε τις κατηγορίες προς το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης περί παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των Αμερικανών χρηστών.

Έντονη, όπως είναι φυσικό, ήταν η αντίδραση της κινεζικής ByteDance.

«Όπως έχουμε ήδη πει, το TikTok λατρεύεται από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς επειδή είναι ένας τόπος ψυχαγωγίας, προσωπικής έκφρασης και κοινωνικής σύνδεσης. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε χαρά στις οικογένειες και σταδιοδρομίες γεμάτες νόημα σε όσους δημιουργούν στην πλατφόρμα μας επί πολλά χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά η κινεζική εταιρεία σε ανακοίνωση της

Το επίμαχο διάταγμα αποσαφηνίζει ότι ο νέος αγοραστής πρέπει να είναι αμερικανική εταιρία.

Μέχρι στιγμής, επίσημο ενδιαφέρον έχει δείξει μόνο η Microsoft, με το τίμημα της συναλλαγής να εκτιμάται από 10 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέραν του TikTok, η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα και εναντίον της πλατφόρμας WeChat, η οποία ανήκει στον κινεζικό κολοσσό Tencent.

Οι κινήσεις αυτές, επέρχονται εν μέσω του τεταμένου κλίματος μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, με την αμερικανική κυβέρνηση να κατηγορεί την Κίνα για υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των Αμερικανών πολιτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.