Κοινωνία

Σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό (βίντεο)

Αυτοκίνητο ξέφυγε απο την πορεία του και έπεσε πάνω σε τέσσερα ΙΧ.

Σοκαριστικό τροχαίο το βραδυ του Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αυτοκίνητο που εκινείτο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο ύψος της Καρδίας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε τέσσερα Ι.Χ.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το thestival.gr, πρόκειται για 55χρονο, ο θάνατος του οποίου ήταν ακαριαίος.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.