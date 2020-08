Κόσμος

Βραζιλία: το άγαλμα του Χριστού ανοίγει και πάλι για το κοινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Βραζιλία αποφάσισε να επιχειρήσει ένα τουριστικό άνοιγμα, παρότι η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει τον καλπασμό της.

Τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατα του Ρίο ντε Τζανέιρο, μεταξύ αυτών το διάσημο άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή, άνοιξαν εκ νέου τις πύλες τους για το κοινό σήμερα, έπειτα από κλείσιμο πέντε μηνών εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Το άνοιγμα του Χριστού συμβολίζει το άνοιγμα της Βραζιλίας στον τουρισμό», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ρικάρντο Σάλες, κατά τη διάρκεια της τελετή επαναλειτουργίας του μνημείου.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να φοράνε μάσκα, να τηρούν ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλο, ενώ δεν τους επιτρέπεται να κάθονται στο έδαφος, κάτι που έκαναν συχνά όσοι αναζητούσαν την καλύτερη γωνία για να τραβήξουν μία φωτογραφία.