Μεταμόρφωση: συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα η φωτιά

Ανησυχία για το σύννεφο του καπνού που συνεχίζει να βγαίνει από το εργοστάσιο.

Παρότι έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες από την εκδήλωση της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών, στην Μεταμόρφωση Αττικής και παρόλο που ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει να μάχονται με τις φλόγες, η φωτιά εξακολουθεί να καίει.

Δεκάδες άνδρες της πυροσβεστικής συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης για δεύτερο 24ωρο, καθώς στο εσωτερικό του εργοστασίου υπάρχουν ακόμη ενεργές, διάσπαρτες εστίες.

Μάλιστα, προβληματισμός επικρατεί και για την στατικότητα του κτιρίου, καθώς ένα τμήμα έχει καταρρεύσει.

Οι κοντινοί δρόμοι γύρω από το εργοστάσιο εξακολουθούν να παραμένουν κλειστοί, ενώ η κύρια ανησυχία εστιάζεται πλέον στο πυκνό σύννεφο καπνού για το οποίο χθες η ΓΓΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες.

Να σημειωθεί ότι οι περίοικοι έλαβαν και μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με προειδοποιήσεις.