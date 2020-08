Κοινωνία

Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Ακόμα ένας νέος, θυσία στον βωμό της ασφάλτου.

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, στο 83ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Συκιάς, στο ύψος του Πόρτο Κουφό επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πρώτου οχήματος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.