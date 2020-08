Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στην Ύδρα

Ταρακουνήθηκε η Ύδρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές.

Στα 5,2 ρίχτερ και όχι στα 5,1 που αρχικά ανακοινώθηκε, ήταν τελικά το μέγεθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 10:27 σε θαλάσσιο χώρο νότια της Ύδρας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μέτρηση που πραγματοποίησε και ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός, που έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής, ήταν 5,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 90,1 χλμ, και το επίκεντρό του εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 53 χλμ. ΝΝΑ της Ύδρας και 119 νότια της Αθήνας.