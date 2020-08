Κοινωνία

“Ροζ εκβιασμός” σε 22χρονη για δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Ο δράστης “μοίραζε” φωτογραφίες και βίντεο από προσωπικές στιγμές της κοπέλας. Τι βρήκαν στο σπίτι του οι αστυνομικοί.

Εκβίαζε νεαρή γυναίκα με προσωπικές της φωτογραφίες και βίντεο ζητώντας 40.000 ευρώ προκειμένου να μην τα αναρτήσει στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για έναν 29χρονο ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου μετά από καταγγελία 22χρονης ότι την εξύβριζε και την απειλούσε μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Παράλληλα απέστειλε προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο σε οικείους της, απαιτώντας το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ για να σταματήσει την αποστολή τους.

Έπειτα από έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα περίστροφο κρότου στο οποίο υπήρχε φυσίγγιο κρότου, 16 φυσίγγια κρότου και 5 κάλυκες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.