YouTube: Στη δημοσιότητα τα έσοδα από τις διαφημίσεις

Το ΥouTube... σπάει τα ταμεία. Πού έφτασαν τα μηνιαία έσοδα από διαφημίσεις.

Τα μηνιαία έσοδα του YouTube από διαφημίσεις ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια το 2019, φθάνοντας πέρυσι συνολικά τα 15,1 δισ. δολάρια, σχεδόν το 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων της εταιρείας, αποκάλυψε για πρώτη φορά η Google.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι το YouTube έχει περίπου δύο δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες (που το χρησιμοποιούν έστω μια φορά τον μήνα), καθώς επίσης 20 εκατομμύρια επί πληρωμή συνδρομητές των πακέτων Music και Premium (χωρίς διαφημίσεις) και άλλα δύο εκατομμύρια επί πληρωμή συνδρομητές της YouTube TV.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σουντάρ Πιτσάι, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, μητρικής της Google, ο οποίος έχει υποσχεθεί περισσότερη διαφάνεια.

Από την άλλη όμως, η ανακοίνωση των συνολικών οικονομικών αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου του 2019 δεν ικανοποίησε τους επενδυτές και αναλυτές της Γουόλ Στριτ, με συνέπεια οι μετοχές της εταιρείας να κινηθούν πτωτικά στο χρηματιστήριο με απώλειες σχεδόν 5%.

Τα έσοδα τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 46 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με πριν ένα χρόνο, παρόλα αυτά ήταν η μικρότερη αύξηση εσόδων από το 2015. Τα κέρδη τριμήνου ήταν 10,7 δισ. δολάρια, ενώ τα ετήσια για όλο το 2019 ήταν 34,4 δισ. δολάρια.

Η Google φαίνεται να υστερεί έναντι της Amazon στα έσοδα από τις υπηρεσίες στο υπολογιστικό «νέφος», αφού στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 η Alphabet είχε έσοδα 2,6 δισ. δολαρίων έναντι σχεδόν 10 δισ. δολάρια της δεύτερης, ενώ συνολικά πέρυσι τα έσοδα της Google από το «cloud» έφθασαν τα 8,9 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία, όμως, κερδίζει γρήγορα έδαφος, αφού τα έσοδα από το «νέφος» της Google αυξήθηκαν κατά 53% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC.