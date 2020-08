Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Μήνυμα από το 112 για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές

Η προειδοποίηση που έφτασε στα κινητά των πολιτών για τον κορονοϊό.



Με ένα μήνυμα από το 112, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει προειδοποίηση σε όσους επιστρέφουν από τις διακοπές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού είναι αυξημένος.

Οι πολίτες καλούνται να μην έρχονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας.

«Κατά την επιστροφή σας από τις διακοπές δείξτε ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος διασποράς COVID-19 είναι αυξημένος. Μην έρχεστε σε επαφή με ευάλωτες ομάδες και ακολουθείτε τα μέτρα προστασίας», έγραφε το μήνυμα.