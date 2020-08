Life

Διακοπές: Τι κάνουμε στο αυτοκίνητο μετά την επιστροφή

Απλές οδηγίες για σωστή συντήρηση του οχήματός μας, μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου σηματοδοτούν για τους περισσότερους το τέλος των διακοπών. Μετά από πολλές εβδομάδες κυκλοφορίας στο δρόμο -αφού στην Ελλάδα εκτός από την καλοκαιρινή άδεια, υπάρχουν και τα μικρά διαλείμματα των Σαββατοκύριακων- το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή οδηγική κατάσταση.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αμέσως μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών μας είναι να καθαρίσουμε το όχημά μας. Η αφαίρεση των λεκέδων και των διαφόρων έντονων σημαδιών είναι συνήθως μια επίπονη, αλλά αναγκαία διαδικασία. Το ίδιο επίμονα θα πρέπει να καθαριστεί και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, δηλαδή στα πατάκια, μπορεί να υπάρχει λάσπη και βρωμιά, καθώς και άμμος από κάποια παραλία.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης στα πολύωρα ταξίδια μπορεί να έχουμε εντοπίσει κάποια προβλήματα στη λειτουργία του αυτοκινήτου. Αυτά θα πρέπει το συντομότερο να επισκευαστούν, γιατί, αν δεν λυθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα.

Αν έχουν γίνει πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα τότε καλό είναι να πάμε στο συνεργείο για να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος της κατάστασης του αυτοκινήτου, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασής του. Ο μηχανικός θα πει αν θα πρέπει να προβούμε σε κάποια σχετική κίνηση ή όχι.

Σε περίπτωση που έχετε κάνει λίγα χιλιόμετρα, τότε καλό είναι να δείτε μόνοι σας τη στάθμη του λαδιού. Σε περίπτωση που ο κινητήρας έχει «κάψει» λάδια πρέπει να τα αναπληρώσουμε μέχρι την στάθμη που ορίζει ο κατασκευαστής.

Αν κατά τη διάρκεια του φρένου εντοπίσουμε μαλακό πεντάλ ή μεγάλη διαδρομή τότε αυτό μπορεί να οφείλεται σε απώλεια υγρού φρένων, από την ύπαρξη αέρα στις σωληνώσεις του συστήματος φρένων ή σε φθορά των φθαρτών μερών του συστήματος (τακάκια) με αποτέλεσμα να χρειάζεται άμεσα η αλλαγή τους.

Ελέγχουμε επίσης την στάθμη των υγρών στο ψυγείο του αυτοκινήτου, αλλά και του νερού στο δοχείο του παρμπρίζ. Σε περίπτωση που είναι κάτω από την επιθυμητή στάθμ,η φροντίζουμε να συμπληρώσουμε με τα ανάλογα υγρά.

Με δεδομένο ότι κάθε 1.000-1.500 χιλιόμετρα θα πρέπει να ελέγχουμε τα ελαστικά μας, οφείλουμε να φροντίσουμε να έχουν την επιθυμητή πίεση σύμφωνα με τον κατασκευαστή και τα τέσσερα ελαστικά, ενώ αν είναι φθαρμένα, καλό είναι να προγραμματίσουμε να τα αλλάξουμε το συντομότερο δυνατόν.

Αν υπάρχει κάποια λάμπα καμένη, φροντίζουμε να επισκεφτούμε ένα συνεργείο για να μας την αντικαταστήσουν. Τόσο οι μπροστινοί όσο προβολείς όσο και τα πίσω φώτα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οδηγική ασφάλεια.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι η φροντίδα του αυτοκινήτου είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχει να κάνει ο οδηγός. Μπορεί να απαιτεί λίγο χρόνο και χρήματα, όμως θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ασφαλές όχημα έτοιμο να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του όταν και όπου αυτό κληθεί.