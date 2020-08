Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των τεστ της Κυριακής σε Πειραιά και Ραφήνα

Βγήκαν τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που έγιναν σε 300 τυχαίους επιβάτες πλοίων που έφτασαν στην Αττική.

Αρνητικά στον ιό SARS – COVID 19 όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν χθες Κυριακή, 16 Αυγούστου, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ τα οποία διενήργησαν πάνω από 300 επιδημιολογικούς ελέγχους σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική, στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας

Εξειδικευμένο κλιμάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, θα βρίσκεται από αύριο και καθημερινά στο λιμάνι του Πειραιά (Πύλη Ε1) προκειμένου να εξετάζει σε εθελοντική βάση, επιβάτες που επιστρέφουν και παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα, όπως βήχα και πυρετό

Γ. Πατούλης: «Τα αρνητικά αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα, ωστόσο απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, προκειμένου να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια των πολιτών και της χώρας»

Αρνητικά στον ιό SARS – COVID 19 είναι τα ευρήματα σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν χθες Κυριακή, 16 Αυγούστου, από τα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο σχετικής δράσης που στόχο είχε τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς των μολύνσεων.

Η λήψη έγινε από το ρινοφάρυγγα και αναλύθηκε με την μέθοδο PCR.

Η ανταπόκριση των πολιτών στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ ήταν ιδιαίτερα θερμή, καθώς και στα δύο λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, διενεργήθηκαν από τα εξειδικευμένα κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών και με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών, πάνω από 300 δειγματοληπτικοί επιδημιολογικοί έλεγχοι.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές του Πειραιά και της Ραφήνας καθώς και με την Δημόσια Υγεία της Περιφέρειας Αττικής.

Με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία και με δεδομένο ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται το μεγαλύτερο ποσοστό επιστροφής των εκδρομέων, προγραμματίζεται από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ να βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά (Πύλη Ε1), από αύριο και κάθε μέρα, ένα εξειδικευμένο κλιμάκιο ιατρών και νοσηλευτών το οποίο θα διενεργεί, σε εθελοντική βάση, ελέγχους σε επιβάτες που επιστρέφουν και εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα όπως βήχα και πυρετό.

Σε νεότερο δελτίο τύπου της Περιφέρειας θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη δράση.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισημαίνει τα εξής:

« Τα αρνητικά αποτελέσματα των χθεσινών εξετάσεων αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα, ωστόσο απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση. Θα συνεχίσουμε με στοχευμένες δράσεις, προκειμένου να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια των πολιτών και της Αττικής μας».