Πέθανε ο Σάββας Θεοδωρίδης

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του Ολυμπιακού.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Ολυμπιακού για την απώλεια του Σάββα Θεοδωρίδη, που έφυγε σήμερα (17/8) από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Ο επίτιμος πρόεδρος της πειραϊκής ομάδας νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία», καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Σάββας Θεοδωρίδης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1935 στους Αμπελόκηπους και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων.

Το 1953, όταν ήταν 18 ετών, μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό και παρέμεινε στο σύλλογο ως το 1962, δηλαδή όταν αποφάσισε να αποχωρήσει. Στην καριέρα του πανηγύρισε πέντε συνεχή πρωταθλήματα στο διάστημα 1955-1959, καθώς κι άλλα τόσα Κύπελλα, ενώ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας σε 12 αγώνες.

Ακόμη και μετά το πέρας της αθλητικής καριέρας του, πάντως, παρέμεινε κοντά στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, τα τελευταία 20 έτη θήτευσε σε διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως εκείνες του αντιπροέδρου και του γενικού αρχηγού, έχοντας ενεργό ρόλο στα αποδυτήρια.

Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τον παλαίμαχο τερματοφύλακα, ο οποίος υπηρέτησε τον Ολυμπιακό, από διάφορες θέσεις, για 67 χρόνια:

«Αν ο όρος "στρατιώτης του Ολυμπιακού" μπορεί ποτέ να προσωποποιηθεί, είναι δεδομένο πως θα έχει τη μορφή του ανυπέρβλητου Σάββα Θεοδωρίδη.

Αγωνιζόμενος στη θέση του τερματοφύλακα, υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας των έξι συνεχόμενων πρωταθλημάτων, με τον ίδιο να ξεκινά τη σταδιοδρομία του στον δαφνοστεφανωμένο έφηβο το 1953. Φόρεσε την ερυθρόλευκη μέχρι το τέλος της καριέρας του το 1962 όταν και «κρέμασε» τα γάντια του.

Πάντα κοντά στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, δεν σταμάτησε λεπτό να τον υπηρετεί από διαφορετικά πόστα, μεταξύ άλλων ως αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός, κατακτώντας, μεταξύ άλλων, επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τα τελευταία χρόνια είχε τον τίτλο του επίτιμου προέδρου του συλλόγου.

Είχε την ευτυχία να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες και να σηκώσει το κύπελλο του 45ου Πρωταθλήματος Ελλάδας, το οποίο του αφιέρωσε προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σάββα Θεοδωρίδη.

Σάββα Θεοδωρίδη, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες...».

Η ανακοίνωση της Super League

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σάββα Θεοδωρίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο Σάββας Θεοδωρίδης έχει γράψει τη δική του ιστορία για δεκαετίες, τόσο ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όσο και ως διοικητικός του παράγοντας και με την αγάπη για την ομάδα του και το ποδόσφαιρο, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του».