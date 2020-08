Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων – Δύο σενάρια για τα σχολεία

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις τουρκικές προκλήσεις. Τι επεσήμανε για την λειτουργία των σχολείων και το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» και ερωτηθείς για τα μέτρα που επιβλήθηκαν στον χώρο της εστίασης, υπογράμμισε πως η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής, προηγείται όλων, αλλά η κυβέρνηση θα στηρίξει όλους όσους έχουν υποστεί οικονομική ζημία από την πανδημία του κορονοϊού.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, εξετάζονται διάφορα σενάρια, είτε με επέκταση μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί είτε με νέα μέτρα, για να ανακουφιστούν επαγγελματίες και εργαζόμενοι. Τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και μάλιστα θα συζητηθούν σήμερα σε σύσκεψη η οποία θα γίνει με τον κ. Σταϊκούρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπλήρωσε πως για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε ότι αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας τόνισε πως θα ληφθούν όλα όσα κριθούν αναγκαία για τον περιορισμό και την περιχαράκωση των εστιών. Παρατήρησε δε πως μετά την επιτυχημένη αντίδραση στο πρώτο κύμα της πανδημίας, υπήρξε μια γενικότερη χαλάρωση κυρίως στους νέους, αλλά όχι μόνο και πρόσθεσε πως το άνοιγμα του τουρισμού δεν επιβάρυνε ιδιαίτερα την κατάσταση.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση στον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, παραθέτοντας τα στοιχεία από τα κρούσματα που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ότι αφορά τη νέα σχολική χρόνια, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου. Συμπλήρωσε δε, πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο σενάρια για τη λειτουργία τους. Είτε με εκ περιτροπής λειτουργία, είτε με καθολική λειτουργία και αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση μάσκας. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών που θα σταθμίσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Σε ότι αφορά τη συζήτηση στην ΕΕ για το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή και μετά από πρόταση του προέδρου της Κύπρου, η σχετική συζήτηση θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ σε ότι αφορά τη στάση της Γερμανίας που φαίνεται να αντιδρά στην επιβολή κυρώσεων, παρατήρησε πως η γερμανική προεδρία θα πρέπει να σταθμίσει τα δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα.

Τέλος ο κ. Πέτσας, αποκάλυψε ότι αν και η έκθεση της ΔΕΘ δεν θα πραγματοποιηθεί, ο Πρωθυπουργός με βάση τη Θεσσαλονίκη, θα κάνει όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά έναν απολογισμό των όσων έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση από το πρόγραμμα της και θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων με μειώσεις φόρων και εισφορών.