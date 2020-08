Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: ποιοι ειναι οι κύριοι μεταδότες του COVID-19

Σημαντικά μειωμένο το ηλικακό προφίλ των εν λόγω ασθενών πολλοί από τους οποίους ειναι ασυμπτωματικοί.

Ανησυχία εξέφρασε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για το γεγονός ότι κύριοι μεταδότες του νέου κορονοϊού είναι τώρα οι εικοσάχρονοι, τριαντάχρονοι και σαραντάχρονοι, πολλοί από τους οποίους δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο τις ευάλωτες ομάδες.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν αυτόν τον μήνα ότι το ποσοστό των νεότερων ανθρώπων μεταξύ αυτών που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε παγκοσμίως και αυτό θέτει σε κίνδυνο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ασθενών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με αδύναμες υγειονομικές υπηρεσίες.

"Η επιδημία αλλάζει", δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την περιοχή Δυτικού Ειρηνικού Τακέσι Κασάι σε συνέντευξη που παραχώρησε μέσω διαδικτύου. "Οι εικοσάχρονοι, τριαντάχρονοι και σαραντάχρονοι γίνονται ολοένα και περισσότερο οι κύριοι μεταδότες του ιού. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί", σημείωσε.

"Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης στους πιο ευάλωτους", πρόσθεσε.

Μια έξαρση στα νέα κρούσματα της COVID-19 έχει οδηγήσει ορισμένες χώρες να επιβάλουν εκ νέου περιορισμούς, ενώ την ίδια ώρα εταιρείες επιδίδονται σε αγώνα δρόμου για να βρουν εμβόλιο για τον ιό που έχει πλήξει τις οικονομίες, ενώ έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 770.000 ανθρώπων και προσβάλλει σχεδόν 22 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Έξαρση του νέου κορονοϊού έχει αναφερθεί σε χώρες που φαινόταν ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο την εξάπλωσή του, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, το οποίο μέχρι πρόσφατα είχε τρεις μήνες να αντιμετωπίσει εγχώρια μετάδοση του ιού χάρη στις επιθετικές προσπάθειές του για τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

"Αυτό που παρατηρούμε δεν είναι απλώς μια αναζωπύρωση. Πιστεύουμε ότι είναι μια ένδειξη ότι εισήλθαμε σε μια νέα φάση της πανδημίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού", σημείωσε ο Κασάι.

Οι χώρες μπορούν καλύτερα τώρα να περιορίσουν την αναστάτωση που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στη ζωή των ανθρώπων και στις οικονομίες, συνδυάζοντας τον έγκαιρο εντοπισμό του και την ανταπόκρισή τους για την διαχείριση των λοιμώξεων.

Επίσης μολονότι έχουν παρατηρηθεί μεταλλάξεις, ο ΠΟΥ εξακολουθεί να θεωρεί τον ιό "σχετικά σταθερό", σύμφωνα με τον Κασάι.

Ο ΠΟΥ υπενθύμισε παράλληλα στους παρασκευαστές φαρμάκων ότι πρέπει να παρακολουθούν όλες τις απαραίτητες έρευνες και τα βήματα εξέλιξης κατά τη διαδικασία δημιουργίας εμβολίου.

Η Σοκόρο Εσκαλάντε, η σύμβουλος φαρμακευτικής πολιτικής του Κασάι, δήλωσε ότι ο ΠΟΥ βρίσκεται σε συντονισμο με τη Ρωσία, η οποία αυτόν τον μήνα έγινε η πρώτη χώρα που η ρυθμιστική της αρχή ενέκρινε ένα εμβόλιο κατά της COVID-19.