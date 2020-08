Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός μέσα από φωτογραφίες (εικόνες)

Ο φακός ενός αστροναύτη, με καθοδήγηση από έναν καλλιτέχνη που βρισκόταν στην Γη, προσφέρει σε όλους μια μοναδική ευκαιρία για “εξερεύνηση”.

Στις 2 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το λεύκωμα φωτογραφιών «Interior Space: A Visual Exploration of the International Space Station», εγκαινιάζοντας τους εορτασμούς για εικοσαετή αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία στον ISS. Τo 200 σελίδων λεύκωμα είναι συνεργασία ενός καλλιτέχνη επί γήινου εδάφους, του φωτογράφου Ρόλαντ Μίλερ, και ενός αστροναύτη στον ISS, του μηχανικού Πάολο Νέσπολι. Οι δυο τους τράβηξαν καταπληκτικές φωτογραφίες: έναν ωκεανό με πέπλο από σύννεφα, τους λαβυρίνθους καλωδίων που είναι «στρίφωμα» στα εσωτερικά τοιχώματα του σταθμού, στολές και κράνη των αστροναυτών αφημένα σε σημεία για να χρησιμοποιηθούν.

«Αν μπορούσες να βρεθείς εκεί και ρίξεις ματιά -στον σταθμό-, ελπίζω ότι θα έβλεπες αυτό ακριβώς (που βλέπεις στο άλμπουμ)» είπε, μιλώντας στο Colossal, ο Μίλερ.

Η ιδέα της απευθείας συνεργασίας με αστροναύτη στον ISS ξεκίνησε μετά από συζήτηση που είχε ο Μίλερ με την αστροναύτη και χημικό Κέιντι Κόλμαν. Η Κόλμαν, δεξιοτέχνης του φλάουτου, έπαιρνε στις αποστολές μαζί της πολλά μουσικά όργανα, και μάλιστα έπαιξε ένα ντουέτο με τον Ίαν Άντερσον των Jethro Tull όταν αυτός ήταν στη Ρωσία και εκείνη στον σταθμό, για να τιμήσουν τα 50χρονα της αποστολής του Γιούρι Γκαγκάριν, του πρώτου ανθρώπου που ταξίδεψε στο διάστημα.

Ο Μίλερ έκανε χρήση του Google Street View και αιχμαλώτιζε διάφορα μέρη στο εσωτερικό του διαστημικού σταθμού αλλά και θέα από τα «παράθυρα» του ISS. Τα μοιραζόταν με τον Νέσπολι, ο οποίος θα τραβούσε τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια αποστολών στις οποίες συμμετείχε. Προφανώς και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τρίποδο, αφενός επειδή λόγω έλλειψης βαρύτητας στο εσωτερικό του σταθμού το τρίποδο θα έφευγε αργά- αργά και, αφετέρου, λόγω των ελαφρότατων κραδασμών που προκαλούνται από τον συνδυασμό του μεγέθους του σκάφους και της ταχύτητας των 28.160 χιλιομέτρων την ώρα με την οποία ο ISS περιστρέφεται γύρω από τη Γη.

Ο Νέσπολι κατασκεύασε ένα σταθεροποιητικό δίποδο και έκανε περί τα 135 «κλικ» με υψηλή ταχύτητα διαφράγματος. Στη συνέχεια έστελνε τις φωτογραφίες στον Μίλερ για επεξεργασία.

Στο λεύκωμα περιλαμβάνονται και κάποιες φωτογραφίες που τράβηξε ο Μίλερ στα διαστημικά κέντρα Kennedy και Johnson, καθώς και κείμενα από τέσσερις ειδικούς.

