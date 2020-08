Πολιτική

Ακάρ: δεν έχει νομική ισχύ η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Η Τουρκία προστατεύει στην ανατολική Μεσόγειο και τα δικά της δικαιώματα και των «Κυπρίων αδερφών μας»”, υποστήριξε από την Λιβύη ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Δεν έχει νομική ισχύ η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου, ανέφερε από την Λιβύη ο Τούρκος ΥΠΑΜ, Χουλουσί Ακάρ ο οποίος πραγματοποίησε με τον αρχηγό των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων επίσκεψη στην Τρίπολη χθες. Είπε επίσης ότι η Τουρκία προστατεύει στην ανατολική Μεσόγειο και τα δικά της δικαιώματα και των «Κυπρίων αδερφών μας».

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο κ. Ακάρ είπε ότι μετέβησαν στην Τρίπολη με πρόσκληση της επίσημα από τον ΟΗΕ αναγνωρισμένης κυβέρνησης, «είμαστε μαζί τους, αυτούς στηρίζουμε».

Στην ανατολική Μεσόγειο, είπε, «συνεχίζουμε τις εργασίες μας επαγρυπνώντας για τα δικαιώματα, το δίκαιο και τα συμφέροντα και τα δικά μας και των Κυπρίων αδερφών μας. Οι εργασίες που κάνουμε εκεί είναι ξεκάθαρες και διαυγείς. Εμείς δείχνουμε σεβασμό στα δίκαια δικαιώματα των γειτόνων μας. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι είμαστε υπέρ των καλών σχέσεων γειτονίας. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα».

Ο Τούρκος ΥΠΑΜ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου δεν έχει καμία νομική ισχύ. «Αλλά δεν είναι μόνο χωρίς ισχύ. Ταυτόχρονα είναι κάτι εναντίον του αιγυπτιακού λαού, αλλά και του ελληνικού λαού, όπως κάποιοι Έλληνες πολιτικοί έχουν καταλάβει. Εμείς καλούμε όλους να σκεφτούν λογικά και περιμένουμε όλοι να δουν ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά παραποιώντας κάποια γεγονότα ή με τετελεσμένα».

Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τις ενέργειές μας στην ανατολική Μεσόγειο, κατέληξε ο κ. Ακάρ.

Πηγή: philenews/KYΠΕ