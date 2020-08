Life

Μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής στο συνέδριο των Δημοκρατικών

Καλλιτέχνες ιδιαιτέρως αγαπητοί προς το νεαρό κοινό θα βρεθούν στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζον Λέτζεντ, η Μπίλι Άιλις, o Common και οι Chicks, είναι μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών που θα ανεβούν στη σκηνή, στο Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ που διεξάγεται ψηφιακά.

Οι Λέον Μπρίτζες, Τζένιφερ Χάντσον, Μπίλι Πόρτερ, επίσης συμμετέχουν στο τετραήμερο Συνέδριο.

Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν, να εγγραφούν και να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους για να μας οδηγήσουν στη γραμμή τερματισμού τον Νοέμβριο» ανέφερε σε δήλωσή της η Στέφανι Κάτερ, υπεύθυνη προγράμματος του Συνεδρίου.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν νέα τραγούδια, καθώς και αμερικανικά κλασικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του Συνεδρίου, από Δευτέρα έως Πέμπτη, πραγματοποιείται ψηφιακά λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορονοϊού.

Οι ομιλητές δεν θα ταξιδεύσουν στην πόλη που φιλοξενεί το Συνέδριο, Μιλγουόκι.

Ο Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, αναμένεται να λάβει επισήμως το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές στο Συνέδριο. Ο Μπάιντεν πρόσφατα ανακοίνωσε ότι η Κάμαλα Χάρις θα διεκδικήσει την αντιπροεδρία των ΗΠΑ.