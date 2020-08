Υγεία - Περιβάλλον

Μελέτη συσχετίζει τον κορονοϊό με τον παιδικό διαβήτη 1

Τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης των στοιχείων νοσοκομείων Παίδων που ερευνήθηκαν από το Imperial College London.

Τα κρούσματα διαβήτη τύπου 1 μεταξύ των παιδιών σε μια μικρή βρετανική μελέτη σχεδόν διπλασιάσθηκαν στη διάρκεια της κορύφωσης της επιδημίας της Covid-19 στη Βρετανία, πράγμα που δείχνει πιθανή σχέση ανάμεσα στις δύο νόσους, η οποία χρήζει περισσότερης έρευνας, ανακοίνωσαν σήμερα επιστήμονες.

Ενώ η μελέτη βασίζεται μόνο σε λίγες περιπτώσεις, είναι η πρώτη που συνδέει την Covid-19 με την εμφάνιση διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά και οι γιατροί θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή, ανακοίνωσαν ερευνητές του Imperial College London.

«Η ανάλυσή μας δείχνει πως στη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας ο αριθμός των νέων κρουσμάτων διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά ήταν ασυνήθιστα υψηλός σε δύο από τα νοσοκομεία (που μελετήσαμε) σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε η Κάρεν Λόγκαν που συνδιηύθυνε τη μελέτη.

«Όταν ερευνήσαμε περαιτέρω, μερικά απ' αυτά τα παιδιά είχαν ενεργό κορονοϊό ή είχαν εκτεθεί στον ιό προηγουμένως».

Η Λόγκαν δήλωσε πως προηγούμενες αναφορές από την Κίνα και την Ιταλία επισήμαιναν ότι παιδιά διαγιγνώσκονταν σε νοσοκομεία με νεοεμφανιζόμενο διαβήτη τύπου 1 στη διάρκεια της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, η οποία δημοσιεύεται από την επιθεώρηση Diabetes Care, αναλύθηκαν δεδομένα από 30 παιδιά σε νοσοκομεία του Λονδίνου που είχαν διαγνωσθεί με νεοεμφανιζόμενο διαβήτη τύπου 1 στη διάρκεια της πρώτης κορύφωσης της πανδημίας - περίπου τα διπλάσια κρούσματα απ' όσα είχαν καταγραφεί στη διάρκεια της ίδιας περιόδου τα προηγούμενα χρόνια.

Είκοσι ένα από τα παιδιά ελέγχθηκαν για Covid-19 ή έκαναν τεστ αντισωμάτων για να διαπιστωθεί αν είχαν εκτεθεί στον ιό - και πέντε ήταν θετικά στον νέο κορονοϊό.

Ο διαβήτης τύπου 1 προκαλεί την καταστροφή των κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη στο πάγκρεας εμποδίζοντας το σώμα να παράγει αρκετή ινσουλίνη ώστε να ρυθμίζει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Η ομάδα του Imperial ανακοίνωσε πως μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι πως η πρωτεΐνη αιχμής του νέου κορονοϊού ενδέχεται να επιτίθεται στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη στο πάγκρεας.

«Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί οριστικά αν υπάρχει σχέση, ... όμως στο μεταξύ ελπίζουμε πως οι κλινικοί γιατροί θα το προσέχουν».