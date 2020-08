Κοινωνία

Κεραμέως: Με πλήρη σύνθεση και αυξημένα μέτρα το άνοιγμα των σχολείων

Η ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Την επαναλειτουργία των σχολείων με πλήρη σύνθεση και αυστηρά μέτρα προστασίας αποφάσισαν σε τηλεδιάσκεψη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Βασίλης Διγαλάκης συμμετείχαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης, η συνέχιση της προετοιμασίας της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών που είχε ξεκινήσει προ μηνών, προκειμένου -όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από την ηγεσία του υπουργείου- να επικαιροποιηθεί η προετοιμασία και υπό το φως των πιο πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας στη χώρα μας.

Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, προγραμματίζεται η επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων να πραγματοποιηθεί σε πλήρη σύνθεση (δηλαδή, με όλους τους μαθητές) και με αυξημένα μέτρα προστασίας (όπως εκτεταμένη χρήση της μάσκας, διαφορετικά διαλείμματα μαθητών κ.ά.). Λεπτομέρειες σχετικά με την επαναλειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες και θα ανακοινωθούν συνολικά από το υπουργείο.

Όπως δήλωσε η υπουργός, Νίκη Κεραμέως: «Η επικοινωνία μας με το υπουργείο Υγείας και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 είναι διαρκής, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση και προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε. Όπως το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, οι εισηγήσεις των ειδικών είναι αυτές που μας καθοδηγούν για τις αυξημένες προφυλάξεις και τα μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας όπου και όταν αυτά απαιτούνται. Το αμέσως επόμενο διάστημα και μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις με την Επιτροπή, το υπουργείο θα ανακοινώσει το πλήρες πλαίσιο επαναλειτουργίας των δομών που υπάγονται σε αυτό».