Αθλητικά

Ταυτοποιήθηκαν δράστες οπαδικής επίθεσης

Δυο νεαροί ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση εναντίον 27χρονου στον Εύοσμο.

Δύο νεαροί είναι οι δράστες της επίθεσης κατά 27χρονου οπαδού στον Εύοσμο τον Απρίλιο του 2020, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο νεαρών ηλικίας 23 και 18 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου σχετικά με αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί το απόγευμα της 11ης Απριλίου 2020 στην περιοχή του Ευόσμου, προσέγγισαν 27χρονο οπαδό του Άρη και με αφορμή οπαδικές διαφορές του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.