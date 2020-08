Κοινωνία

Συγκλονιστικό βίντεο από την σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Ο οδηγός του δικύκλου εκτοξεύτηκε δεκάδες μέτρα μακριά μετά από τη σύγκρουση.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με τροχαίο ατύχημα στη Σητεία, αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι το κράνος σώζει ζωές.

Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου και δείχνει τη σύγκρουση ενός δικύκλου με αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο οδηγός του δικύκλου να προσγειωθεί δεκάδες μέτρα μακριά.

Το ευτυχές της υπόθεσης είναι ότι ο οδηγός του δικύκλου όχι μόνο δεν έχασε τη ζωή του, αλλά απλά τραυματίστηκε όχι σοβαρά κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος και ήταν δεμένο το υποσιάγωνο.

Να σημειωθεί ότι το βίντεο αναρτήθηκε στο Facebook από τον χρήστη Γιάννη Δασκαλάκη, ο οποίος είναι και εθελοντής διασώστης, με τη σύμφωνη γνώμη των οδηγών που ενεπλάκησαν στο τροχαίο.