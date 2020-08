Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο Μητρόπολης

Κινητοποίηση των Αρχών. Μεταξύ των ασθενών ηλικιωμένοι αλλά και εργαζόμενοι.

Δεκάδες κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθιηκαν σε γηροκομείο Μητρόπολης, στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απο τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στην μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εστία Παπαγεωργίου» που ανήκει στη Μητρόπολη Νεαπόλεως, οι 15 βρέθηκαν θετικοι στον ιό.

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα των τεστ και σε 7 από τους 25 υπαλλήλους της μονάδας, στην οποία ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 45.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο GRTimes o πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μίλκας, xθες μια 80χρονη τρόφιμος ανέβασε πυρετό και αμέσως κλήθηκε ο ΕΟΔΥ, οπού διενέργησε τεστ σε όλους τους ηλικιωμένους και τους εργαζομένους της «Εστίας Παπαγεωργίου». Στη συνέχεια, οι 15 ηλικιωμένοι, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται γύρω στα 80 έτη, μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο π. Γεώργιος «έχουν ήπια συμπτώματα» ενώ τα 7 άτομα του προσωπικού βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο π. Γεωργίος αναφέρει πως το επισκεπτήριο του γηροκομείου είχε απαγορευτεί από τον Μάρτιο, ενώ πλέον οι εργαζόμενοι θα διανυκτερεύουν σε έναν ξενώνα δίπλα στο γηροκομείο, για να αποφευχθεί η μεταφορά του ιού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα τον ιό μετέφερε στο γηροκομείο μία ηλικιωμένη που μεταφέρθηκε απο συγγενείς της σε εξωτερικό ιατρό, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, μετά τις οποίες, επέστρεψε στο γηροκομείο.

Σημειώνεται ότι από τον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι,που επίσης αποτεέλεσε εστία κορονοϊού, έχουν καταλήξει συνολικά έξι ηλικιωμένοι.

Όλα αυτά ενώ υπάρχει αυξημένος προβληματισμός απο το αρνητικο ρεκόρ των 269 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Κικίλιας έκανε έκκληση σε όολυς και κυρίως στους νέους για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ώστε να προσταυθούν οι ζωές όλων και δη των ηλικιωμένων.