Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας στον ΑΝΤ1: έκκληση στους νέους για να σωθεί έστω και μια ζωή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την προμήθεια εμβολίων και την ανησυχία από την έξαρση των κριουσμάτων, τα σχολεία και την χρήση μάσκας. Ποιούς κατηγορεί για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

«Όλοι μαζί προασπίσαμε την αξία της ανθρώπινης ζωής στην πρώτη φάση της πανδημίας. Στην δεύτερη φάση βλέπω μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση και διάφορα τρολ του διαδικτύου για μικροπολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης και αυτό με θλίβει, διότι δεν έχει να κάνει με τον Υπ. Υγείας ή την Κυβέρνηση, αλλά με την ελληνική κοινωνία», είπε ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο Υπ. Υγείας, «υπάρχουν οι άνθρωποι στις ηλικίες από 20 έως 40 ετών περίπου που είναι υπερκινητικοί αυτήν την εποχή και κυρίως ασυμπτωματικοί, οι οποίοι υπερμεταδίδουν τον ιό. Δεν μπορείς να κρατήσεις κλεισμένους αυτούς τους ανθρώπους στο σπίτι. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά σε όλον τον κόσμο. Όλη μας η προσπάθεια – και με το σποτ με τον Στέφανο Τσιτσιπά που απευθύνεται στους νέους – είναι να σωθεί έστω και μια ζωή».

Αναφορικά με την δήλωση του για την προμήθεια εμβολίων για τους Έλληνες, ο Υπ. Υγείας είπε ότι «δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, αλλά το αντίθετο, ότι απομένουν ακόμη πολλοί μήνες για να συμβεί κάτι τέτοιο και «στον χρόνο που μεσολαβεί θα πρέπει όλοι να φοράμε τις μάσκες μας και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας για να φυλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, ιδίως τους πιο ηλικιωμένους», ενώ επανέλαβε την φράση του Ηλία Μόσιαλου «όπως μάθαμε να φοράμε ζώνη ασφαλείας, θα πρέπει αυτήν την περίοδο του κορονοϊού, θα πρέπει να φοράμε την μάσκα».

Ο Βασίλης Κικίλιας διευκρίνισε ότι «η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε την συμφωνία για την προμήθεια των 400 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου στις χώρες της ΕΕ και την αναλογία που θα έρθει στην Ελλάδα, στα τέλη του 2020-αρχές του 2021, εφόσον περάσει όλες τις φάσεις των δοκιμών. Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι οι ευπαθείς ομάδες και μετά όσοι πρέπει να θωρακιστούν περισσότερο». Όπως είπε ο Υπ. Υγείας, όλοι έχουν δει τι συμβαίνει τους τελευταίους μήνες και εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει «κίνημα κατά του εμβολιασμού για τον κορονοϊό», αναφέροντας πάντως ότι θα υπάρξει αυστηρή σύσταση απο τις Αρχές, τονίζοντας ότι το Σύνταγμα δεν έχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό εμβολιασμό του πληθυσμού.

Ο κ. Κικίλιας στήριξε τον Σωτήρη Τσιόδρα και τα άλλα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής των επιδημιολόγων-λοιμοξιολόγων για τις συστάσεις τους για την χρήση μάσκας και τα άλλα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας.

Προβληματισμός μετά τα 269 κρούσματα

«Μας προβληματίζει ο αριθμός των 269 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν την Τρίτη», είπε ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι οι νέοι και η συμπεριφορά τους είναι το πεδίο στο οποίο εστιάζεται η προσπάθεια ενημέρωσης αυτήν την περίοδο.

«Δεν υπήρχε λάθος μήνυμα, αλλά προφανώς υπήρχε μια χαλάρωση τήρησης των μέτρων από τους πολίτες. Ο κόσμος έμεινε στα σπίτια του για κάποιο διάστημα και μετά κάποιοι, ιδίως οι νέοι, θέλησαν να εκτονωθούν και να διασκεδάσουν, όμως χωρίς να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας. Η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει μέτρα και περιμένουμε να δούμε πως θα λειτουργήσουν και αν χρειαστεί θα υπάρξουν και άλλα μέτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτήν την χώρα υπάρχει η αντίληψη από λίγους ότι τίποτα δεν μπορεί να βελτιωθεί και να πάει καλύτερα. Εμείς αυτό το ταμπού το σπάσαμε, με την μάχη που έδωσαν όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας. Ζητάω από τους πολίτες να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους και να προσέχουμε, να μην χρειαστεί να γεμίσουμε τα νοσοκομεία, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί νοσηλεία σε Εντατικές και επιβάρυνση του συστήματος Υγείας. Κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια απότομη γεωμετρική αύξηση των κρουσμάτων», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Σε ότι αφορά τις αναφορές για απόκρυψη κρουσμάτων, τις οποίες απέκρουσε την Τρίτη και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο κ. Κικίλιας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, «όταν ξεκίνησε η κρίση κορονοϊού, στην Ελλάδα γίνονταν 800 τεστ ανίχνευσης και τώρα γίνονται 10.000 τεστ την ημέρα. Δυστυχώς, το rapid test, το γρήγορο τεστ δεν είναι αξιόπιστο, παρά τις προσπάθειες των επιστημόνων και έτσι συνεχίζουμε με τα άλλα τεστ που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Υπήρχαν τεστ που χρησιμοποιήσαν δύο ευρωπαϊκές χώρες τα οποία δεν είναι αξιόπιστα και οι χώρες αυτές αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα στην συνέχεια».Σημειώσε πάντως ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για απεριόριστα τεστ.

Ο Υπ. Υγείας σημείωσε ότι «γίνονται εξετάσεις και τεστ σύμφωνα με την αξιολόγηση και τις κατευθύνσεις των ειδικών, πρώτα στους υγειονομικούς υπάλληλους και μετά σε τουρίστες, εργαζόμενους στον τουρισμό και άλλες ομάδες, όπως κρίνουν οι επιστήμονες. Παντού, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει με ανάλογο τρόπο την πανδημία».

Σε ότι αφορά την λειτουργία των σχολείων, ο Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η λήψη αποφάσεων είναι μια δυναμική διαδικασία και θα υπάρξουν ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, λέγοντας ακόμη ότι «για τα σχολεία προέβλεπαν κάποιοι καταστροφή με την επαναλειτουργία τους τον Μάιο και διαψεύστηκαν».

Όπως ανέφερε ο Υπ. Υγείας, έχουν ληφθεί πάρα πολλές δύσκολες αποφάσεις την τελευταία περίοδο, κυρίως από τον Πρωθυπουργό, ενώ είπε ότι «κοιμάμαι και ξυπνάω και έχω διαρκώς στο νου μου πως μπορεί να σωθεί έστω και μια ζωή από τον κορονοϊό».

Ακόμη, επανέλαβε πολλές φορές έκκληση προς όλους τους πολίτες να φορούν μάσκα προστασίας.