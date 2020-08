Κόσμος

Λευκορωσία: Έκκληση για διάλογο από τις Βρυξέλλες

Τερματισμό της βίας και διάλογο ζήτησαν οι Βρυξέλλες από το Μινσκ, που ανακοίνωσε κι άλλο νεκρό διαδηλωτή.

Τρεις ώρες διήρκησε η τηλεδιάσκεψη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα τη Λευκορωσία.

Η συζήτηση των ηγετών ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15.00.

Όπως είχε αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μέσω του λογαριασμού του στο twitter, «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η βία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να ξεκινήσει ένας ειρηνικός και περιεκτικός διάλογος».

Λίγο νωρίτερα, οι λευκορωσικές αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα τον θάνατο σε νοσοκομείο ενός διαδηλωτή που είχε τραυματισθεί, σύμφωνα με τους συγγενείς του, από πυρά της αστυνομίας στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της επανεκλογής του Αλεξάντρ Λουκασένκο οι οποίες κατεστάλησαν βίαια την περασμένη εβδομάδα.

Το υπουργείο Υγείας της Λευκορωσίας επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του τον θάνατο του Γκενάντι Σούτοφ, 43 ετών, έπειτα από «ισχυρή επιδείνωση» της κατάστασης της υγείας του, χωρίς να αναφέρει την αιτία των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τους οικείους του Γκενάντι Σούτοφ και πηγές τις οποίες επικαλούνται τα λευκορωσικά μέσα ενημέρωσης, ο διαδηλωτής είχε τραυματισθεί από σφαίρα στο κεφάλι στις 11 Αυγούστου στο Μπρεστ, πόλη της δυτικής Λευκορωσίας, και υπέκυψε σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μινσκ.

Πρόκειται για τον τρίτο νεκρό από την αρχή των διαδηλώσεων κατά των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου, τα οποία αμφισβητούνται από την αντιπολίτευση. Κατά τις διαμαρτυρίες αυτές υπήρξαν δεκάδες τραυματίες, ενώ έγιναν 6.700 συλλήψεις.

Πηγές που ερωτήθηκαν από τον ενημερωτικό ιστότοπο tut.by έκαναν λόγο για «τραύμα από σφαίρα στο κρανίο».

Η αστυνομία είχε παραδεχθεί στις 12 Αυγούστου ότι είχε χρησιμοποιήσει την προηγουμένη πραγματικά πυρά στο Μπρεστ εναντίον «επιθετικών» διαδηλωτών που ήταν οπλισμένοι με σιδερένιες ράβδους, όπως υποστήριξε, τραυματίζοντας έναν απ' αυτούς.

Οι οικείοι του Γκενάντι Σούτοφ υποστήριξαν από την πλευρά τους μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης πως αυτός ο τελευταίος δεν ήταν καθόλου «επιθετικός» και απλώς περπατούσε στον δρόμο, πριν δεχθεί έναν πυροβολισμό από τη στέγη μιας πολυκατοικίας.